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استقبل أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي، يرافقه رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة البرك أكرم بن محمد الهلالي، ورئيس بلدية البرك حسين بن علي بن رجب.
واطلع الأمير "فيصل" على التقرير الخاص بمهرجان "شتاء البرك 2018م" الهادف إلى إبراز جمال محافظة البرك، والتعريف بأهم المواقع السياحية والأثرية لها، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الأسر المنتجة، وتوفير فرص العمل لشباب وشابات المحافظة، ودعم الحركة الاقتصادية في المحافظة، ورعاية الموهوبين وإبرازهم، والتعريف بمواهبهم.
وفي نهاية اللقاء، ثمّن الجميع اهتمام أمير منطقة عسير بجميع الفعاليات بمحافظة البرك، ودعمه اللا محدود لها.
أمير عسير يطلع على برامج "مهرجان شتاء البرك 2018"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
استقبل أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي، يرافقه رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة البرك أكرم بن محمد الهلالي، ورئيس بلدية البرك حسين بن علي بن رجب.
واطلع الأمير "فيصل" على التقرير الخاص بمهرجان "شتاء البرك 2018م" الهادف إلى إبراز جمال محافظة البرك، والتعريف بأهم المواقع السياحية والأثرية لها، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الأسر المنتجة، وتوفير فرص العمل لشباب وشابات المحافظة، ودعم الحركة الاقتصادية في المحافظة، ورعاية الموهوبين وإبرازهم، والتعريف بمواهبهم.
وفي نهاية اللقاء، ثمّن الجميع اهتمام أمير منطقة عسير بجميع الفعاليات بمحافظة البرك، ودعمه اللا محدود لها.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
01:48 PM
الفعاليات تهدف إلى دعم الأسر المنتجة وتوفير فرص العمل
استقبل أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي، يرافقه رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة البرك أكرم بن محمد الهلالي، ورئيس بلدية البرك حسين بن علي بن رجب.
واطلع الأمير "فيصل" على التقرير الخاص بمهرجان "شتاء البرك 2018م" الهادف إلى إبراز جمال محافظة البرك، والتعريف بأهم المواقع السياحية والأثرية لها، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الأسر المنتجة، وتوفير فرص العمل لشباب وشابات المحافظة، ودعم الحركة الاقتصادية في المحافظة، ورعاية الموهوبين وإبرازهم، والتعريف بمواهبهم.
وفي نهاية اللقاء، ثمّن الجميع اهتمام أمير منطقة عسير بجميع الفعاليات بمحافظة البرك، ودعمه اللا محدود لها.
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المصدر : الخليج 365
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