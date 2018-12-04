جامعة "المؤسس" تستحدث "دبلوماً تأهيلياً" ومركزاً "لقياس الأثر" لخدمة الحجاج

محمد بن مسعود - الدمام - لتأهيل الكوادر الوطنية ضمن مبادرتها في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن استحداث "دبلوم تأهيلي" مختص في مجال الحج والعمرة، ومركز لقياس الأثر ورضا الحجاج والمعتمرين.

ويمثل الإعلان نتيجة اجتماع اللجنة الإشرافية لمبادرة الجامعة تحت شعار "جامعة المؤسس في خدمة ضيوف الرحمن"، المشاركة في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة" وموضوعه لهذا العام كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة.

ترأس الاجتماع مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بحضور وكلاء وعمداء العمادات والكليات.

واستعرض الاجتماع مشاركات الجامعة خلال الأعوام الماضية في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، وآليات تنفيذ مبادرة الجامعة لهذا العام تحت شعار "جامعة المؤسس في خدمة ضيوف الرحمن"، ضمن الإطار التكاملي للجهات الحكومية ووفق موضوعها المحدد لهذا العام، وهو "كيف نُطَور مدننا لخدمة الحج والعمرة"، والذي يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

واستعرض مجالات الدبلوم الذي تم استحداثه في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين، والذي يُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية، ويوفر فرصاً تدريبية واكتساب الخبرات التنفيذية؛ من خلال التخطيط وإدارة الفعاليات الكبرى، وضمان سلامة الحجاج والمعتمرين، وإدارة الحشود، إلى جانب إدارة المخاطر وتقييم الفعاليات.

وتَطَرّق الاجتماع إلى أهدف مركز قياس الأثر، ورضا الحجاج والمعتمرين والذي سيقدم دراسات علمية وأبحاثاً في مجالات الحج، كما يقيس مدى رضا الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة من كل القطاعات الحكومية، وسيكون المركز هو الجهة المعتمدة لتغذية جميع الجهات الحكومية، ويقدم لها توصيات تضمن تحسين الخدمات ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن.

وناقش الاجتماعُ كذلك أهداف مبادرة الجامعة، وهي تطوير أداء كل القطاعات في تقديم خدماتها للحجاج والمعتمرين من خلال نتائج الاستبانات، والتطوير المستمر لخدمة الحجاج والمعتمرين، وتعزيز الابتكار، ونقل أفضل الممارسات، وتأهيل العاملين في خدمة الحج والعمرة، ورفع مستوى المهارات لديهم، وتعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في خدمة ضيوف الرحمن، وتشجيع الشباب على المشاركة في الأعمال التطوعية.

ووجّه اليوبي خلال الاجتماع بالبدء في تنفيذ مبادرة الجامعة في ملتقى مكة الثقافي من كل القطاعات بالجامعة؛ مبيناً أن استحداث دبلوم تأهيلي مهني لخدمة الحجاج والمعتمرين ومركز قياس الأثر ورضا للحجاج والمعتمرين؛ سيعزز من جهود الجامعة في خدمة الدين والوطن، وسيساهم في خدمة ضيوف الرحمن من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني وعمل الدراسات والأبحاث العلمية وقياس رضا الحجاج والمعتمرين.

وأشاد بالجهود المبذولة في ملتقى مكة الثقافي في العامين الماضيين وهذا العام، والذي يقدم نموذجاً وطنياً واجتماعياً يرسم معالم القدوة الحسنة للحفاظ على تراثنا وديننا السمح وهويتنا الثقافية، وهذا العام تتشرف الجهات الحكومية والخاصة بتقديم مبادرات في خدمة ضيوف الرحمن ضمن موضوع محدد وهو "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة".

وقدّم "اليوبي" شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، على هذه المبادرة الوطنية الاجتماعية؛ مشيراً إلى أن الجامعة شريك استراتيجي في هذا المشروع، وستسعى بكل إمكاناتها وطاقاتها إلى إنجاحه وتفعيل دور منسوبيها من هيئة أعضاء التدريس والإداريين والطلاب والطالبات.