داخل مزرعة وُضعت تحت الرقابة.. ردم بئر بالطائف تختلط بالصرف وتسقي محاصيل

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كشفت لجنة سقيا المزارع بمحافظة الطائف، بئراً بداخل مزرعة بوادي العرج شمالي الطائف، مختلطة مياهها بمياه الصرف الصحي، ويتم استخدامها والاستعانة بمياهها في سقيا المزارع التي تنتج الورقيات وبعض الخضار.
وعلى الفور، ردمت آليات أمانة الطائف، البئر، بعد ثبوت اختلاط مياهها بالصرف الصحي؛ وذلك ضمن جولة اللجنة التي تتكون من: (المحافظة، وأمانة الطائف، وفرع الشؤون الصحية، والشرطة، وفرع وزارة الزراعة، وفرع شركة المياه الوطنية).
وأوضحت الأمانة أن البئر الذي تم ردمها وُجد بها نسبة عالية من مياه الصرف الصحي، والتي تستخدمها المزرعة في سقيا المزروعات من الخضروات والمحاصيل الزراعية المختلفة.
وكانت اللجنة قد فحصت المياه، وبأخذ عينات للتعرف على صلاحيتها للاستخدام في زراعة المحاصيل الزراعية؛ اتضح خلال الجولة الرقابية عدمُ وجود أي زراعات حالية بالمزرعة الواقعة على ضفاف وادي العرج شمال الطائف، وقد وضعت اللجنة المزرعة تحت الرقابة منعاً لأي زراعات مستقبلية، وتنفذ اللجنة جولات دورية على المزارع بأرجاء المحافظة؛ للكشف على المحاصيل المزروعة ومصادر المياه وسلامة البيئة الزراعية، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير.
يُذكر أن اللجنة كانت قد رصدت العديدَ من الآبار بالمنطقة، التي يتم الاستعانة بمياهها الملوثة في سقيا المزارع، وقامت بردمها.
داخل مزرعة وُضعت تحت الرقابة.. ردم بئر بالطائف تختلط بالصرف وتسقي محاصيلفهد العتيبي الخليج 365 2018-12-04
كشفت لجنة سقيا المزارع بمحافظة الطائف، بئراً بداخل مزرعة بوادي العرج شمالي الطائف، مختلطة مياهها بمياه الصرف الصحي، ويتم استخدامها والاستعانة بمياهها في سقيا المزارع التي تنتج الورقيات وبعض الخضار.
وعلى الفور، ردمت آليات أمانة الطائف، البئر، بعد ثبوت اختلاط مياهها بالصرف الصحي؛ وذلك ضمن جولة اللجنة التي تتكون من: (المحافظة، وأمانة الطائف، وفرع الشؤون الصحية، والشرطة، وفرع وزارة الزراعة، وفرع شركة المياه الوطنية).
وأوضحت الأمانة أن البئر الذي تم ردمها وُجد بها نسبة عالية من مياه الصرف الصحي، والتي تستخدمها المزرعة في سقيا المزروعات من الخضروات والمحاصيل الزراعية المختلفة.
وكانت اللجنة قد فحصت المياه، وبأخذ عينات للتعرف على صلاحيتها للاستخدام في زراعة المحاصيل الزراعية؛ اتضح خلال الجولة الرقابية عدمُ وجود أي زراعات حالية بالمزرعة الواقعة على ضفاف وادي العرج شمال الطائف، وقد وضعت اللجنة المزرعة تحت الرقابة منعاً لأي زراعات مستقبلية، وتنفذ اللجنة جولات دورية على المزارع بأرجاء المحافظة؛ للكشف على المحاصيل المزروعة ومصادر المياه وسلامة البيئة الزراعية، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير.
يُذكر أن اللجنة كانت قد رصدت العديدَ من الآبار بالمنطقة، التي يتم الاستعانة بمياهها الملوثة في سقيا المزارع، وقامت بردمها.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
01:45 PM
في جولة رقابية نفّذتها جهات رسمية.. أخذ عينات ولا زراعات على ضفاف وادى العرج
كشفت لجنة سقيا المزارع بمحافظة الطائف، بئراً بداخل مزرعة بوادي العرج شمالي الطائف، مختلطة مياهها بمياه الصرف الصحي، ويتم استخدامها والاستعانة بمياهها في سقيا المزارع التي تنتج الورقيات وبعض الخضار.
وعلى الفور، ردمت آليات أمانة الطائف، البئر، بعد ثبوت اختلاط مياهها بالصرف الصحي؛ وذلك ضمن جولة اللجنة التي تتكون من: (المحافظة، وأمانة الطائف، وفرع الشؤون الصحية، والشرطة، وفرع وزارة الزراعة، وفرع شركة المياه الوطنية).
وأوضحت الأمانة أن البئر الذي تم ردمها وُجد بها نسبة عالية من مياه الصرف الصحي، والتي تستخدمها المزرعة في سقيا المزروعات من الخضروات والمحاصيل الزراعية المختلفة.
وكانت اللجنة قد فحصت المياه، وبأخذ عينات للتعرف على صلاحيتها للاستخدام في زراعة المحاصيل الزراعية؛ اتضح خلال الجولة الرقابية عدمُ وجود أي زراعات حالية بالمزرعة الواقعة على ضفاف وادي العرج شمال الطائف، وقد وضعت اللجنة المزرعة تحت الرقابة منعاً لأي زراعات مستقبلية، وتنفذ اللجنة جولات دورية على المزارع بأرجاء المحافظة؛ للكشف على المحاصيل المزروعة ومصادر المياه وسلامة البيئة الزراعية، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير.
يُذكر أن اللجنة كانت قد رصدت العديدَ من الآبار بالمنطقة، التي يتم الاستعانة بمياهها الملوثة في سقيا المزارع، وقامت بردمها.
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المصدر : الخليج 365
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