انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة أكثر من 250 عارضاً يمثلون 20 دولة

انطلق اليوم في الرياض، معرض الصقور والصيد السعودي في دورته الأولى، وسط إقبال كبير من هواة الصيد والفروسية ورحلات السفاري البرية من داخل المملكة وخارجها.

وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من الزوار في يومه الأول الذين توافدوا لأجنحة مستلزمات الصيد والأسلحة والتجهيزات الخاصة بهواة الرحلات البرية والصيد، إضافة إلى معارض وأجنحة لعديد من الجهات الحكومية المشاركةً، وكذلك نادي أبو ظبي للصقارين، ونادي صقاري الإمارات، كما شهدت الساحة المخصصة لعرض وبيع الصقور وجوداً لمحبي الصيد واقتناء الصقور وتربيتها.

يُقام المعرض على مساحة 14.700 متر مربع، ويعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال الصقور والصيد والفروسية والحفاظ على التراث في المملكة ومنطقة الخليج، إضافة إلى صبغته العالمية من خلال مشاركة أكثر من 250 عارضاً يمثلون 20 دولة.

ويضم المعرض في دورته الحالية عدداً من الفعاليات التراثية والثقافية الموجّهة لمختلف الفئات العمرية وأفراد المجتمع.

ويهدف المعرض إلى تشكيل حلقة وصل كبيرة تجمع بين الصقارين في المملكة ودول الخليج، بما يعكس اهتمام المملكة بالصقارين والصقور فضلاً عن ترسيخ المفاهيم الثقافية والبيئة عن هذا الموروث الثقافي الأصيل بالمملكة، والمحافظة على الصقور وهواية الصيد بها، ولاسيما أن المملكة تعد إحدى الدول الـ 11 المدرجة ضمن لائحة "اليونسكو" للدول المربية للصقور، وتعد موطناً لأنواع مختلفة منها، وممراً مهماً لصقور أخرى مهاجرة.

تُقام ضمن أجنحة المعرض، نماذج من البيئة التراثية والبرية المتنوعة بالمملكة، وهي واحات يتم من خلالها عرض القطاعات المختلفة المشاركة بالمعرض، ومن بينها واحة مخصصة للصقارين إلى جانب أجنحة مختلفة تقدّم وتعرّف الزوّار على كل ما يتعلق بهواية صيد الصقور وأنواعها وطريقة التعامل معها وتربيتها، إضافة إلى وجود أركان لمستشفيات خاصة بالصقور.

ويتيح المعرض للزوّار منذ انطلاقته فرصة اقتناء أحدث معدات التخييم والصيد، كما يمكنهم من خلاله مشاهدة تراث الجزيرة العربية العريق والتفاعل مع الآلاف من هواة الصيد في الهواء الطلق والاستمتاع بكثير من أنشطة التراث الثقافي والعروض الحية والدخول في مسابقات مثيرة تعرّف على التقاليد الراسخة للمجتمع السعودي.

يأتي انطلاق المعرض انعكاساً للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للحفاظ على التراث وتاريخه ضمن رؤية المملكة 2030، التي أولت اهتماماً خاصاً بقضايا التراث والحفاظ على الهوية الوطنية في دورة تشهد مشاركة عدد كبير ومتنوع من العارضين من مختلف دول العالم، ومشاركات واسعة من شركات محلية وأجنبية في قطاعات متعددة، منها رحلات الصيد بالصقور والسفاري والفروسية والمنتجات والخدمات البيطرية والصيدلانية للصقور، وكذلك الحفاظ على التراث الثقافي والفنون وأسلحة وإكسسوارات الصيد.