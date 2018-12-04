خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالةً شفوية إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ونقل الرسالةَ إلى أمير دولة الكويت، المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، خلال استقبال الشيخ "صباح" له بقصر بيان اليوم.
وتَضَمّنت الرسالةُ التأكيد على العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وحضر الاستقبالَ: الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، والشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والشيخ خالد العبدالله الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية بالديوان الأميري، ووكيل الديوان الأميري، ومدير مكتب أمير دولة الكويت أحمد فهد الفهد.
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-04
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالةً شفوية إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ونقل الرسالةَ إلى أمير دولة الكويت، المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، خلال استقبال الشيخ "صباح" له بقصر بيان اليوم.
وتَضَمّنت الرسالةُ التأكيد على العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وحضر الاستقبالَ: الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، والشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والشيخ خالد العبدالله الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية بالديوان الأميري، ووكيل الديوان الأميري، ومدير مكتب أمير دولة الكويت أحمد فهد الفهد.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
01:36 PM
تَضَمّنت التأكيدَ على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالةً شفوية إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ونقل الرسالةَ إلى أمير دولة الكويت، المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، خلال استقبال الشيخ "صباح" له بقصر بيان اليوم.
وتَضَمّنت الرسالةُ التأكيد على العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وحضر الاستقبالَ: الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، والشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والشيخ خالد العبدالله الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية بالديوان الأميري، ووكيل الديوان الأميري، ومدير مكتب أمير دولة الكويت أحمد فهد الفهد.
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المصدر : الخليج 365
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