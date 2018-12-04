شاهد .. "أمير مكة" يقف ميدانياً على أضرار السيول بالليث ويلتقي الأهالي

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وصل -قبل قليل- مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ محافظة الليث؛ ليقف ميدانياً على الأضرار التي خلفتها السيول على أثر التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة الأسابيع الماضية.
تأتي زيارة "الفيصل" امتداداً لزياراته السنوية لجميع المحافظات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرّمة، حيث يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم.
وكان الأمير خالد الفيصل؛ قد وجّه بتشكيل فريق عمل من الإمارة وهيئة تطوير المنطقة وأمانة جدة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة النقل والدفاع المدني بالمنطقة، لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث.
واعتاد الأمير خالد الفيصل؛ منذ توليه إمارة مكة المكرّمة، زيارة المحافظات التابعة للمنطقة، ويرأس في كل محافظة اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المُنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، ويبحث عن أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.
ويحرص أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال زيارته للمحافظات في كل عام، على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.
شاهد .. "أمير مكة" يقف ميدانياً على أضرار السيول بالليث ويلتقي الأهاليمتعب البقمي الخليج 365 2018-12-04
وصل -قبل قليل- مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ محافظة الليث؛ ليقف ميدانياً على الأضرار التي خلفتها السيول على أثر التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة الأسابيع الماضية.
تأتي زيارة "الفيصل" امتداداً لزياراته السنوية لجميع المحافظات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرّمة، حيث يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم.
وكان الأمير خالد الفيصل؛ قد وجّه بتشكيل فريق عمل من الإمارة وهيئة تطوير المنطقة وأمانة جدة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة النقل والدفاع المدني بالمنطقة، لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث.
واعتاد الأمير خالد الفيصل؛ منذ توليه إمارة مكة المكرّمة، زيارة المحافظات التابعة للمنطقة، ويرأس في كل محافظة اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المُنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، ويبحث عن أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.
ويحرص أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال زيارته للمحافظات في كل عام، على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
01:31 PM
كان قد وجّه في وقت سابق بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول لمشكلة السد
وصل -قبل قليل- مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ محافظة الليث؛ ليقف ميدانياً على الأضرار التي خلفتها السيول على أثر التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة الأسابيع الماضية.
تأتي زيارة "الفيصل" امتداداً لزياراته السنوية لجميع المحافظات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرّمة، حيث يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم.
وكان الأمير خالد الفيصل؛ قد وجّه بتشكيل فريق عمل من الإمارة وهيئة تطوير المنطقة وأمانة جدة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة النقل والدفاع المدني بالمنطقة، لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة سد وادي الليث.
واعتاد الأمير خالد الفيصل؛ منذ توليه إمارة مكة المكرّمة، زيارة المحافظات التابعة للمنطقة، ويرأس في كل محافظة اجتماعات المجلس المحلي، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المُنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة، ويبحث عن أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها.
ويحرص أمير منطقة مكة المكرّمة، خلال زيارته للمحافظات في كل عام، على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.
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المصدر : الخليج 365
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