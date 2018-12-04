في إطار التحول الرقمي.. "عناية" تطلق 3 أنظمة جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل "الموارد البشرية والشؤون المالية والمركز الطبي"

أطلقت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"؛ في إطار تحولها الرقمي، ثلاثةَ أنظمة هي: نظام الموارد البشرية "كوادر"، ونظام الشؤون المالية "سند"، ونظام المركز الطبي "ميدكس"، ضِمن أنظمة مبادرة التحول الرقمي المكونة من 11 نظاماً.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم الذي دشن الأنظمة الثلاثة: انضمام جمعية "عناية" إلى العالم الرقمي، يأتي في سياق توجّه الدولة نحو التحول الرقمي وفقاً لرؤية 2030.

وأضاف: إطلاق الجمعية لهذه الأنظمة يؤكد عزمها على تطبيق خطتها نحو التحول الرقمي لتنفيذ جميع معاملات الجمعية إلكترونياً، التي يُتوقع أن تنتهي جميع مراحلها في 2019م.

من ناحيته، قال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري: الجمعية تتجه إلى بناء منظومة إلكترونية متكاملة تُسهم في تسهيل الإجراءات والأعمال بناء على حاجة المستخدم والمستفيد من الخدمات الصحية سواء المريض أوالموظف أو الممارس والمتطوع الصحي وتلبية توقعاتهم، ويضاف إلى ذلك حوسبة العمليات والإجراءات، والتخلص من عبء العمل الورقي.

وأضاف: القطاعات الصحية الخيرية في العصر الحديث تسعى إلى توظيف التقنية بشكل عام وتقنية المعلومات بشكل خاص؛ بسبب التسارع المتزايد في انتشار وتطور أدوات وأجهزة وتقنيات الحوسبة في مختلف مناحي الحياة، ولهذا رأت الجمعية ضرورة توظيف تلك التقنية وحلولها لرفع مستوى تقديم الخدمة الصحية، وضمان الالتزام بالجودة العالية للخدمات والعمليات والإجراءات المتبعة في الجمعية.

بدوره، قال المشرف على مبادرة التحول الرقمي الدكتور عبدالرحمن الخضير: هذه المبادرة المهمة، ستجعل من جمعية "عناية" الأولى في عملية التحول الرقمي الكامل؛ مما يوفر الكثير من الوقت والجهد مع خفض التكاليف، وكذا تطبيق سياسة الحوكمة والشفافية عبر هذه المبادرة.

وأضاف: نظام الحوسبة والتحول الرقمي الذي انتهجته الجمعية، يأتي في إطار توجه الإدارة العامة للجمعية إلى التحول الرقمي؛ بما يحقق رغبتها في الاعتماد الإلكتروني في تقديم خدماتها للمستفيدين وتنفيذ تعاملاتها الإدارية والمالية إلكترونياً؛ تعزيزاً للشفافية وتطويراً لأدائها المهني.