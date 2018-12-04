أستراليا: لا أغنام حيّة للشرق الأوسط في الصيف القادم .. تعرَّف على السبب

محمد بن مسعود - الدمام - بعد وقف الشحن لثلاثة أشهر كل عام

قال مجلس مصدّري الماشية الأسترالي، الثلاثاء، إن المصدّرين الأستراليين سيُوقفون شحن الأغنام الحيّة إلى الشرق الأوسط لثلاثة أشهر كل عام بدءاً من 2019، في ظل غضب متصاعد بشأن التجارة البالغة قيمتها نحو 55 مليون دولار أسترالي سنوياً.

وحسب وكالة "رويترز"، قال المجلس إن أعضاءه وافقوا بشكل طوعي، على تعليق شحنات الأغنام الحيّة إلى الشرق الأوسط خلال فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

نفوق الأغنام

يأتي ذلك في ظل حالة غضب عام بعد ظهور صور تظهر نفوق 2400 من الأغنام على متن سفينة متجهة إلى الشرق الأوسط؛ ما أثار دعوات إلى الحظر الكامل للتجارة.

وقال سايمون كرين؛ رئيس مجلس مصدّري الماشية الأسترالي، في بيان، بالبريد الإلكتروني "يتعلق الأمر بالحفاظ على تجارة قوية وقابلة للاستمرار في الأغنام الحيّة لتسعة أشهر في كل عام وتنميتها، وبشكل أوسع، تأمين مستقبل قطاع تصدير الماشية الحيّة الأسترالي".

مطالبات بالحظر

وقد يخفّف تحرّك مجلس مصدّري الماشية الأسترالي بعض الضغط على حكومة المحافظين.

ويدعم عددٌ من أعضاء حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون؛ دعوات إلى حظر قطاع تصدير الأغنام الحيّة بالكامل، في خطوة تهدّد بتصدُّع الحكومة.

1.9 مليون رأس

وقالت أكبر جهة لتوقعات تجارة السلع الأولية في أستراليا في سبتمبر، إنها تتوقع بيع 1.9 مليون رأس من الأغنام الحيّة هذا العام بقيمة 250 مليون دولار أسترالي، ومن المتوقع أن يباع نحو خُمس ذلك العدد إلى دول في الشرق الأوسط.