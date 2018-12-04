سياسي / رئيس مجلس الوزراء الكويتي يلتقي وزير الخارجية المصري

الكويت 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

التقى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في قصر بيان اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور الكويت حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

// انتهى //

13:40ت م

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الكويت 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في قصر بيان اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور الكويت حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.// انتهى //13:40ت م0088

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