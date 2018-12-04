السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي



عرعر 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمشاركة الدكتور التركي ضمن برنامج ( زيارة عالم ) الذي تنظمه جامعة الحدود الشمالية بالتعاون مع الرئاسة العامة للإفتاء, وتقديم محاضرة بعنوان " خطورة الفتن والمخرج منها " , مثمنا الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر الوسطية والاعتدال وتطبيق المنهج السليم من خلال الكشف عن خطورة الفتن من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز اللحمة الوطنية، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وحماية أبنائنا الطلاب والطالبات وانتمائهم لدينهم ووطنهم، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

13:38ت م

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عرعر 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمشاركة الدكتور التركي ضمن برنامج ( زيارة عالم ) الذي تنظمه جامعة الحدود الشمالية بالتعاون مع الرئاسة العامة للإفتاء, وتقديم محاضرة بعنوان " خطورة الفتن والمخرج منها " , مثمنا الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر الوسطية والاعتدال وتطبيق المنهج السليم من خلال الكشف عن خطورة الفتن من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز اللحمة الوطنية، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وحماية أبنائنا الطلاب والطالبات وانتمائهم لدينهم ووطنهم، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //13:38ت م0086

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