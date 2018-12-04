السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية

لندن 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تسليم ناشطون يؤيدون تنظيم إستفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بينهم نواب من كافة الأحزاب السياسية مذكرة تحمل أكثر من مليون توقيع إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية.وأشارت الصحف إلى قول المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية أن المملكة المتحدة قادرة على إلغاء انسحابها من الاتحاد الأوروبي.وسلطت الضوء على الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها فرنسا بسبب زيادة ضريبة الوقود حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم واعتقلت الشرطة الفرنسية مئات الأشخاص .// انتهى //13:33ت م0085