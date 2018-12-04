اقتصادي / تراجع الدولار يدفع اسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من شهر
لندن 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
ارتفعت أسعار الذهب اليوم ليسجل أعلى مستوى له في أكثر من شهر والذي تزامن مع التراجع الذي يشهده الدولار على خلفية توصل كل من الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق حول هدنة مؤقتة في حربهما التجارية التي هزت الأسواق العالمية.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5 % إلى 1237.21 دولار للأونصة كما لامست الأسعار ذروة 1238.20 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 26 أكتوبر.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % لتصل إلى 1242.9 دولار للأونصة.
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