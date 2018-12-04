السعودية اليوم / وزارتا "البيئة" و"النقل" تبحثان تحديد مواقع جديدة للتشجير بمنطقة الرياض

الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسعقد مدير عام فرع وزارة النقل بالرياض المهندس سلمان الضلعان في مكتبه، اجتماعاً بمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض الدكتور ماجد الفراج، وذلك ضمن إطار تعزيز الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين لزراعة 3 ملايين شجرة في الطرق السريعة على مستوى المملكة.وناقش الطرفان ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في حملة تشجير الطرق السريعة بمنطقة الرياض، حيث تم تشجير 18 ألف شجرة في عدد من الميادين داخل مدينة الرياض وخارجها وتشجير بعض الطرق السريعة.كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على المواقع الجديدة المقترحة لتشجيرها في الفترة القادمة، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية للعناية بالبيئة.‏// انتهى //13:25ت م0082