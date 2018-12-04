شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدفاع المدني: الأنشطة التطوعية تدعم التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، اهتمام المملكة بنشر ثقافة التطوع في المجتمع، مبيناً أن احتفال المديرية العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للتطوع هذا العام الذي يصادف يوم الخامس من ديسمبر من كل عام، هو أحد مظاهر هذا الاهتمام، كما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى تطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي، واستقطاب المزيد من المتطوعين.

وأوضح الفريق العمرو أن احتفال المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة كافة مديريات الدفاع المدني بمناطق المملكة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع هذا العام تحت شعار : "معا نتطوع .. لرؤية طموحة"، يهدف إلى تعميق ثقافة التطوع في المجتمع، وتشجيع مؤسسات العمل التطوعي على تعزيز الشراكات من خلال إسهاماتها في هذا النشاط، وحث المواطنين على الانخراط في أنشطة التطوع المختلفة بما يسهم في التنمية المستدامة الشاملة للمملكة .

وأكد الفريق العمرو حرص المديرية العامة للدفاع المدني على مد جسور التواصل والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع السعودي الحكومية والأهلية، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد كافة المخاطر والحوادث التي تهدد مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين، والإفادة من قدرات مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة السلامة الوقائية، وتنفيذ البرامج التوعوية، وإتاحة الفرصة أمام شباب المملكة من الجنسين للتطوع ضِمن صفوف الدفاع المدني في حالات الطوارئ.

وأشار الفريق العمرو، إلى أن العمل التطوعي هو من الأعمال التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، مشيراً إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني عملت على استقطاب المتطوعين والاستفادة منهم في أعمال الدفاع المدني بمفهومه الشامل فهي تعمل على تنفيذ مبادرات تطوعية ذات نوعية خاصة وفريدة على مستوى الشرق الأوسط وهي إشراك المتطوعين في التشغيل الجزئي لبعض مراكز الدفاع المدني في منطقة جازان والأحساء يأتي ذلك امتداد لمسيرتها الحافلة بالمنجزات وذلك منذ عام 1387هـ ، وخصوصاً في موسميْ الحج ورمضان لخدمة الحجاج والمعتمرين، إضافة للحالات الطارئة، مؤكداً أن الدفاع المدني يؤدي دورًا رياديًا في العمل التطوعي ولديه مسيرة حافلة بالمنجزات في حماية الأرواح والممتلكات في المملكة من خلال عمل مؤسسي وكفاءات متخصصة ونظام تطوع إلكتروني.