شكرا لقرائتكم روسيا: أوبك ومنتجو النفط سيبحثون انسحاب قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجي نفط كباراً آخرين سيبحثون غداً الأربعاء قرار قطر بالانسحاب من المنظمة.

وتعقد أوبك ومنتجو النفط العالميون الآخرون اجتماعات في فيينا في وقت لاحق هذا الأسبوع للبت في استراتيجيات سوق النفط في المستقبل.

وأحجم نوفاك عن التعليق بشأن تخفيضات إنتاج محتملة وكانت قطر قالت، أمس الاثنين، إنها ستنسحب من أوبك للتركيز على الغاز.

وقررت قطر بالأمس، الانسحاب من أوبك بعد معاناتها المستمرة من الأزمة الاقتصادية، وأيضًا رفضها الالتزام بتعليمات أوبك.

وتسعى قطر عبر هذه الخطوة للتحرر من قيود منظمة أوبك وتعويض خسائرها الاقتصادية، على الرغم من أن إنتاجها لا يذكر فهي تنتج 640 ألف برميل يوميًّا.

وبالنسبة إلى نتائج انسحاب الدوحة، فهي هكذا لن تضمن دعم عقودها النفطية، كما لن تتمكن من توسيع حصتها بالسوق، بالإضافة إلى أنها لن تزيد إطلاقًا أرباحها الاقتصادية.

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