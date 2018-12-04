شكرا لقرائتكم فيديو.. عام زايد روح الاتحاد .. قصيدة للسالمي إلى قيادة وشعب الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أهدى الشاعر علي السالمي قصيدة جديدة من تأليفه للإمارات قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني للإمارات الـ47.

وقال السالمي معلقاً على هذه القصيدة: “لست بأول من كتب وتغنَّى بمحبة دولة الإمارات، المكان والإنسان، ولن أكون الأخير.

وأضاف الشاعر علي السالمي: ما كتبته وغنيته ما هو إلا رسالة محبة ووفاء لمن يستحقون الوفاء راجياً التوفيق والقبول.

يذكر أن برج المملكة، تزين مساء أمس الاثنين، بعلم الإمارات الشقيقة؛ احتفاءً باليوم الوطني الـ47 لها.

وتوشحت أبراج المملكة بألوان العلم الإماراتي تعبيرًا عن الحفاوة الرسمية والشعبية بهذه المناسبة الغالية.

وفي وقت سابق، احتفت مطارات الرياض بذكرى اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات مبرزة شعار “معًا أبدًا” في أرجاء مطار الملك خالد الدولي تعبيرًا عن مدى عمق العلاقات وأواصر الأخوّة التي تجمع بين البلدين.

وتوشح مطار العاصمة بجميع صالاته بألوان العلم الإماراتي، كما تزينت جميع شاشات المطار بالعبارات الترحيبية احتفالًا بهذه المناسبة، وتضمنت الفعالية توزيع الورود والأعلام على المسافرين، إضافةً إلى تزيين صالات الركاب لاستقبال وتوديع مسافري مطار الملك خالد من الإمارات العربية المتحدة.

وتخلل هذه الفعاليات بعض الألوان الفنية والأهازيج الشعبية الإماراتية تعبيرًا عن وحدة الشعبين واحتفالًا بالتراث الإماراتي الأصيل، وسط تفاعل كبير من مسافري وعاملي مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وزارة النقل تبحث عن مواهب شابة لمناصب قيادية فنية



حساب متابعات الخليج 365 .. كم دفعة من الدعم تحق لكل شخص ؟



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.