شكرا لقرائتكم تحذير من تراكم سحب رعدية ممطرة على الغربية وسواحلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذر خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ حسن كراني، من أن الأجواء تشهد بداية تراكم سحابي رعدي ممطر على الغربية وسواحلها.

وقال كراني عبر حسابه الرسمي “بعون الله هناك استمرارية لتلاشي وتكون اضطراب شرق المتوسط أدى لبطء حركة تدفق الهواء البارد، وبداية سرعة تكوّن تراكم سحابي رعدي ممطر على الغربية وسواحلها الشمالية”.

وأشار إلى أنه يمتد تدريجياً حتى الوسطى، خاصة شمالها، والسيل وانعدام الرؤية واردان، والطقس غائم على المصايف الجنوبية الغربية مع خلايا ممطرة.

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