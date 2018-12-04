شكرا لقرائتكم التشهير بمنشأة تخزن إطارات السيارات منتهية الصلاحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بمالك منشأة وأحد العاملين لديه من جنسية عربية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما وثبوت تورطهما في حيازة وتخزين وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية؛ وهو ما يُعد غشاً وتضليلاً للمشتري، ويشكل خطورة على سلامة مستخدميها.

وتَضَمّن الحكمُ الصادر من المحكمة الجزائية بحائل، فرضَ غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على أحد المحلات المتخصصة في بيع إطارات السيارات بصناعية حائل على مستودع مخبأ أسفل المحل لتخزين الإطارات، وبتفتيشه تم الكشف عن 325 قطعة من الإطارات المستعملة والجديدة منتهية الصلاحية، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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