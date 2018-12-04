شكرا لقرائتكم السيول في رمال #الزلفي.. صور بديعة لأجواء مبهجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شكلت الأمطار التي هطلت مؤخراً على معظم أنحاء المملكة لوحات رائعة، ومناظر خلابة في الأودية والشعاب والروضات والرمال.

وقد أغرت هذه المناظر عدسات المصورين المبدعين من الشباب، الذي تجولوا في المناطق الصحراوية لرصد ملامح من هذا الجمال المبهج.

وفي محافظة الزلفي المعروفة برمالها ومنتزهاتها البرية، وثقت كاميرا المصور السياحي “خالد السبت” تجمعات السيول في النفود من خلال مجموعة من الصور (ضمن صور ألوان السعودية) بهيئة السياحة والتراث الوطني.

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