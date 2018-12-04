- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع ركب "أجرة" بعدما رصدته الكاميرا وأغلق هاتفه واختفى .. عثور غامض على المفقود "بعيطي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عثر ذوو المواطن حسين حمد راجح بعيطي؛ (٤٣ عاماً)، صباح اليوم، عليه بعد أن تسبّب اختفاؤه منذ أسبوع في حالة قلق عاشوها؛ حيث كان اختفاؤه غامضاً، خاصة أنه لا يعاني أيّ مرض نفسي أو صحي، ولم تكشف مصادر "الخليج 365"، سبب اختفائه طيلة الأسبوع؛ حيث كان العثور عليه غامضاً، وهو بصحة جيدة.
وكان ذووه قد أكّدوا لـ "الخليج 365"، أنه غادر منطقة جازان إلى إخوته بالرياض قبل اختفائه بيوم وزارهم وتناول معهم العشاء، وغادر إلى شقة مفروشة، ورصدت كاميرا المراقبة بالشقق المفروشة خروجه، صباح يوم الإثنين الماضي، حيث ركب سيارة أجرة، وأغلق هاتفه من حينها.
وبيّن ذووه، حينها، أنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية للبحث عنه.
ركب "أجرة" بعدما رصدته الكاميرا وأغلق هاتفه واختفى .. عثور غامض على المفقود "بعيطي"فهد كاملي الخليج 365 2018-12-04
عثر ذوو المواطن حسين حمد راجح بعيطي؛ (٤٣ عاماً)، صباح اليوم، عليه بعد أن تسبّب اختفاؤه منذ أسبوع في حالة قلق عاشوها؛ حيث كان اختفاؤه غامضاً، خاصة أنه لا يعاني أيّ مرض نفسي أو صحي، ولم تكشف مصادر "الخليج 365"، سبب اختفائه طيلة الأسبوع؛ حيث كان العثور عليه غامضاً، وهو بصحة جيدة.
وكان ذووه قد أكّدوا لـ "الخليج 365"، أنه غادر منطقة جازان إلى إخوته بالرياض قبل اختفائه بيوم وزارهم وتناول معهم العشاء، وغادر إلى شقة مفروشة، ورصدت كاميرا المراقبة بالشقق المفروشة خروجه، صباح يوم الإثنين الماضي، حيث ركب سيارة أجرة، وأغلق هاتفه من حينها.
وبيّن ذووه، حينها، أنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية للبحث عنه.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
11:53 AM
غادر جازان قبل أسبوع إلى إخوته في الرياض وتناول معهم العشاء ثم توجّه إلى شقة مفروشة
عثر ذوو المواطن حسين حمد راجح بعيطي؛ (٤٣ عاماً)، صباح اليوم، عليه بعد أن تسبّب اختفاؤه منذ أسبوع في حالة قلق عاشوها؛ حيث كان اختفاؤه غامضاً، خاصة أنه لا يعاني أيّ مرض نفسي أو صحي، ولم تكشف مصادر "الخليج 365"، سبب اختفائه طيلة الأسبوع؛ حيث كان العثور عليه غامضاً، وهو بصحة جيدة.
وكان ذووه قد أكّدوا لـ "الخليج 365"، أنه غادر منطقة جازان إلى إخوته بالرياض قبل اختفائه بيوم وزارهم وتناول معهم العشاء، وغادر إلى شقة مفروشة، ورصدت كاميرا المراقبة بالشقق المفروشة خروجه، صباح يوم الإثنين الماضي، حيث ركب سيارة أجرة، وأغلق هاتفه من حينها.
وبيّن ذووه، حينها، أنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية للبحث عنه.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، ركب "أجرة" بعدما رصدته الكاميرا وأغلق هاتفه واختفى .. عثور غامض على المفقود "بعيطي" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ركب "أجرة" بعدما رصدته الكاميرا وأغلق هاتفه واختفى .. عثور غامض على المفقود "بعيطي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.