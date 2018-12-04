ركب "أجرة" بعدما رصدته الكاميرا وأغلق هاتفه واختفى .. عثور غامض على المفقود "بعيطي"

محمد بن مسعود - الدمام - غادر جازان قبل أسبوع إلى إخوته في الرياض وتناول معهم العشاء ثم توجّه إلى شقة مفروشة

عثر ذوو المواطن حسين حمد راجح بعيطي؛ (٤٣ عاماً)، صباح اليوم، عليه بعد أن تسبّب اختفاؤه منذ أسبوع في حالة قلق عاشوها؛ حيث كان اختفاؤه غامضاً، خاصة أنه لا يعاني أيّ مرض نفسي أو صحي، ولم تكشف مصادر "الخليج 365"، سبب اختفائه طيلة الأسبوع؛ حيث كان العثور عليه غامضاً، وهو بصحة جيدة.

وكان ذووه قد أكّدوا لـ "الخليج 365"، أنه غادر منطقة جازان إلى إخوته بالرياض قبل اختفائه بيوم وزارهم وتناول معهم العشاء، وغادر إلى شقة مفروشة، ورصدت كاميرا المراقبة بالشقق المفروشة خروجه، صباح يوم الإثنين الماضي، حيث ركب سيارة أجرة، وأغلق هاتفه من حينها.

وبيّن ذووه، حينها، أنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية للبحث عنه.