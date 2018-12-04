"جعجعة بلا طحن".. "روحاني" يهدد: إذا لم نصدر النفط فلن يفعلها أي بلد خليجي

محمد بن مسعود - الدمام - فيما يؤكد مسؤولون عزم أمريكا وقف صادرات إيران تماماً لكبح برنامجها الصاورخي

على طريقة "أسمع جعجعة ولا أرى طحناً"، هدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، بأنه ينبغي للولايات المتحدة أن تعلم أنه إذا لم تستطع إيران تصدير النفط؛ فلن يكون بوسع أي بلد آخر تصديره من الخليج، حسب وكالة "رويترز".

ولم يُشِر "روحاني" إلى كيفية قيام إيران بمنع دول الخليج من تصدير النفط؛ فيما يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يعتزمون وقف صادرات النفط الإيرانية تماماً؛ في مسعى لكبح برنامج طهران الصاورخي ونفوذها الإقليمي.