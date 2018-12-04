السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية

تونس 26ربيع الأول 1440 هـ الموافق04 ديسمبر 2018 م واسمازالت الصحف التونسية تتابع أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ عام 1968 ، حيث تطرقت في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، إلى قيام المحتجين في عدد من المدن الفرنسية بمحاصرة 11 منشأة لتخزين الوقود وتعطيل مرافق حيوية في البلاد، في ظل صدامات عنيفة مع قوات الأمن الفرنسية أوقعت مئات الجرحى.وكتبت في المقابل، عن طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من وزير الداخلية كريستوف كاستانير وقادة الشرطة، تغيير التكتيكات المستخدمة من أجل الحفاظ على النظام في العاصمة باريس ووقف أعمال الشغب.وتحدثت في الشأن السوري، عن قيام التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بقصف مواقع تابعة لجيش النظام السوري في منطقة السخنة بريف حمص وسط البلاد.وأوردت إعلان الامم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، على المشاركة في مشاورات السويد المزمع عقدها في شهر ديسمبر القادم.ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى تمسك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعرض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البرلمان، وفوز حزب يميني متطرف بمقاعد في الانتخابات الإسبانية الإقليمية لأول مرة منذ عقود.// انتهى //12:02ت م0052