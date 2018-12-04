السعودية اليوم / استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في طولكرم

طولكرم 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساستشهد اليوم ، شاب فلسطيني من مخيم طولكرم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي وقعت في الحي الغربي لمدينة طولكرم.وأفادت مصادر محليه وطبية من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، أن الشاب محمد حسام عبد اللطيف حبالي استشهد بعد إصابته بعيار ناري في الرأس والأطراف السفلية.من جهة أخرى هدمت سلطات الاحتلال ،اليوم ، ثلاثة منشآت، في بلدة حارس، غرب سلفيت.وأوضحت مصادر محلية وشهود عيان، أن سلطات الاحتلال هدمت، محددة ومنجرة ومغسلة ملابس، على المفرق الغربي لبلدة حارس، غرب سلفيت.// انتهى //11:59ت م0051