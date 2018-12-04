السعودية اليوم / اهتمامات الصحف العراقية

عام / اهتمامات الصحف العراقية
بغداد 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بالإجراءات المتخذه لاستكمال التشكيلة الوزارية المنقوصة من 8 وزراء حتى الآن, بينهم وزيرا الدفاع والداخلية.
وأبرزت الصحف التوقعات بشأن الجلسة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب العراقي اليوم للتصويت على أسماء المرشحين لهذه الحقائب ومنحهم الثقة الدستورية.
وتوقعت صحف الثلاثاء أن تعقد الجلسة بعد ظهر اليوم بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي, الذي سيتقدم بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة, مبرزة الآراء التي رجحت حصول اتفاق في اللحظة الأخيرة حول المرشحين لهذه الحقائب بخاصة حول مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية.
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