السعودية اليوم / نجاح 6 جراحات قلب مفتوح و 94 قسطرة قلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأجريت بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، 6 حالات عمليات قلب مفتوح خلال شهر نوفمبر الماضي، كما تم إجراء عدد (94) عملية قسطرة قلب منها (76) حالة للكبار و (13 )حالة طارئة و 5 حالات أطفال، كما أجرى قسم جراحة الأوعية الدموية للقلب (16) عملية جراحية.وأفادت صحة جازان أن قسم الأورام ووحدة العلاج الكيماوي تعامل مع (316) حالة، وأستقبل قسم الأورام (363) حالة خلال نفس الفترة، كما تضمنت أحدث إحصائيات الخدمات التي تم تقديمها بمستشفى الأمير محمد بن ناصر إجراء عدد (191) عملية جراحة عيون، و (89) عملية جراحية عامة منها (21) حالة طارئة، كما أجرى قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة (12) عملية .وأجرى قسم جراحة الوجه والفكين عدد (18) عملية، كما أجرى قسم النساء والولادة (317) حالة ولادة وذلك خلال نفس الفترة .وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //11:56ت م0048