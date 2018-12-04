السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين ببلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

القدس المحتلة 26 ربيع الأول 1440هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من منازلهم ببلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وحّولتهم إلى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق.وأوضحت مصادر في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت، ثائر أبو خليل، وجابر أحمد صلاح الدين، وعاصم ناصيف سعيد، وعبد الرحمن أسامة الخطيب.// انتهى //11:45ت م0046