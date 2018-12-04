سياسي / الرئيس اللبناني يلتقي مسؤولة أمريكية

بيروت 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واس

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في قصر الرئاسي في بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان اليزابيت ريتشارد.

وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل التطورات الراهنة محليا وإقليميا بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

// انتهى //

11:42ت م

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بيروت 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 م واسالتقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في قصر الرئاسي في بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان اليزابيت ريتشارد.وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل التطورات الراهنة محليا وإقليميا بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //11:42ت م0045

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