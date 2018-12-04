السعودية | مزاد رابع لأصول “الصانع” في هذا الموعد.. والكشف عن حصيلة المزاد الثالث!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:27 صباحًا, 4 ديسمبر 2018 م

المناطق_الرياض

بلغت حصيلة المزاد الثالث للأصول العقارية لممتلكات «معن الصانع»، وشركة «سعد» للتجارة والمقاولات، الذي ضم 10 عقارات، شملت أراضي ومجمعات سكنية، واستمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول (الأحد)، أكثر من 200 مليون ريال، وسط تنافس كبار المستثمرين العقاريين.

وبحسب “عكاظ”، توقعت شركة «إتقان» المنظمة للمزاد إطلاق مزاد رابع لممتلكات الصانع في شهر يناير من العام القادم 2019، يتضمن تصفية أصول عقارية أخرى في مدن (الخبر، الدمام)، ثم يليها بيع أصول بمدن (الرياض، جدة، ينبع).

بأسعار مميزة

وأوضحت الشركة أن جميع العقارات العشرة المعروضة في المزاد تم بيعها بأسعار مميزة، لافتة إلى أن المزاد الثالث شمل أرض طريق الملك سعود 2 بمساحة 34.500 ألف م 2، وأراضي الأندلس 2 بمساحة 16.719 ألف م2، وأراضي الأندلس 4 بمساحة 17.176 ألف م2، وأراضي طريق الأمير فيصل بن فهد بمساحة 781.95. 3 ملايين م2، وعمارتين بطريق الملك عبدالعزيز، وأرض شاطئ نصب القمر 1، وأرض الخبر الشمالية خلف طريق الملك عبدالعزيز بمساحة و418.64.2 ملايين م 2، وأرضاً سكنية بالحزام الذهبي، والمجمع السكني خلف الخبر مول، وأرض العقربية.

وصول الأسعار للأرقام العادلة

من جهته، قال المستشار القانوني مشعل الشريف: «النظام يعطي الحق لقاضي التنفيذ بإيقاف المزاد في حال عدم وصول الأسعار للأرقام العادلة، كما يتم ضبط الأسعار بوضع حد أعلى للأسعار، وإذا لم يصل إلى السعر يتم اختيار وقت آخر».

وأضاف: «إيرادات المزادات تغطى من خلالها الديون بنسبة وتناسب، والمحكمة تطلب إعلان إصدار صك إعسار في حال لم يوجد حل آخر لتغطية بقية الديون».

وحول مقايضة الديون بالعقارات بحسب قيمها، أشار إلى أن ذلك ممكن في حال كان عدد أصحاب الديون أقل وبشرط الموافقة، إلا أن الدائنين في قضية الصانع بالمئات، ويتوزعون ما بين مؤسسات مالية، وشركات، وموظفين.