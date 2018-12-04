«إيفاء» تفعِّل اليوم العالمي لذوي الهمم

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شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفاء» تفعِّل اليوم العالمي لذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل
الطفلة جواهر خلال مشاركتها في الفعالية (اليوم)
الطفلة جواهر خلال مشاركتها في الفعالية (اليوم)
وضم المهرجان عددا من الفعاليات تضمنت مشاركة مدارس التعليم العام، والجامعات والكليات، والفرق التطوعية ومراكز الرعاية النهارية، من خلال تجهيز صف التكامل الحسي، وإقامة 16 ركنا تعليميا وترفيهيا، و3 رحلات تعليمية ترفيهية، إضافة إلى ورشة عمل لطالبات التأهيل المهني ومسرح مسابقات لذوي الهمم.
وأوضحت المشرفة الفنية لوحدة التأهيل المهني إيمان العقل أن الهدف من استمرارية إقامة المهرجان هو دمج الأطفال من ذوي الهمم مع الأطفال العاديين بالمجتمع بيوم مفتوح مليء بالأنشطة الترفيهية التعليمية، بالإضافة إلى رحلات خارجية واستقبال زيارة المدارس والمراكز في الأيام القادمة تفعيلًا لليوم، موضحة أن الفرق التطوعية تكون متعددة في كل عام، حيث تصل الكثير من الرغبات للفرق التطوعية بالمشاركة في الفعالية.
وأكدت مديرة المركز هيلدا السجيني أن القائمين على المهرجان حريصون على قيمة التطوع والتأكيد على أهمية ثقافة العمل التطوعي والخيري، كونه يمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات وتطورها، إضافة إلى حرصهم على تواجد جميع جهات المجتمع من مدارس ومستشفيات ومراكز تأهيل لدعم المهرجان.
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