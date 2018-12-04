شكرا لقرائتكم فيديو.. رئيس تقويم التعليم: قصرنا بحق المعلم.. وتطوير المناهج ليس الحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الأمير الدكتور فيصل المشاري، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن المعلم يعد أحد أهم ركن في منظومة التعليم، معترفاً في الوقت ذاته بالتقصير في إعداده وتأهيله وتدريبه.

وقال المشاري، خلال استضافته مساء أمس الاثنين في برنامج “في الصورة” الذي يُبث عبر قناة “خليجية”: “اصنع لي معلماً ناجحاً أصنع لك تعليماً، والتعليم لا يتعدى مستوى المعلم”.

وتابع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب: “نحن قصرنا في إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه، ولم نتفاعل مع إبداعاته”، مبيناً أننا لا نعرف المعلم إلا من خلال مسير الرواتب في الأخير.

وتطرق الأمير الدكتور فيصل، إلى أن عملية تقييم المعلم لا تنصف الجيدين منهم، فأصبحت لدينا مساواة بين المعلم الجيد وغيره من المعلمين، مشيراً إلى أننا عندما نقدم تدريباً نوعياً للمعلمين لا يتم تقديمه على أساس احتياجاته لتطويره، وبالتالي الكفاءة ضائعة في منظومة تدريب المعلمين.

وحول أهمية تطوير المناهج، روى رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب قصة مفادها أنه في سنة من السنوات تم تطوير مناهج العلوم والرياضيات، إلا أن المعلم نفسه ترك المناهج الجديدة ورجع إلى نظيرتها القديمة، والسبب أن المعلم لم يتم إعداده على الجديد منها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن تطوير المناهج ليس كل الحل.

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