شكرا لقرائتكم فيديو.. ممرض سعودي ینقذ حیاة مواطن في مطعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكن ممرض سعودي من إنقاذ حیاة مواطن بعدما فقد القدرة على التنفس، بسبب قطعة عظم، أثناء تناوله الطعام داخل أحد المطاعم في محافظة جدة.

ووثقت كامیرا المراقبة في المطعم انتباه الممرض، الذي يعمل بمستشفى الأمل، للمواطن بعدما صدرت منه حركات غیر طبیعیة خلال أكله، فذهب إلیه محاولاً مساعدته على التنفس، بمعاونة عدد من المتواجدين في المطعم.

وقال الممرض فهد الحارثي، حسبما ورد في المقطع، إن مجرى الهواء انسد لدى متابعات الخليج 365 بعدما علقت قطعة عظم في حلقه، وحینما لم يتمكن من مساعدته على التنفس، استعان بعدد من الحضور بینهم طبیب، ولم يتركوه حتى سمعوا صوت نفسه.

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