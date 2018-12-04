شكرا لقرائتكم إنشاء فريق للأمن العام لسباقات السيارات والدراجات النارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وافق مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني على إنشاء فريقٍ للأمن العام لسباقات السيارات والدراجات النارية للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، بإشراف مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء/ محمد بن حسين الشريف ويمثله نخبة من منسوبي الأمن العام من المحترفين والهواة في هذا المجال بقيادة بطل الراليات السعودي للعام ٢٠١٨م بفئة (T3) المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري.

ويأتي ذلك سعياً لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة (٢٠٣٠) وما تتضمنه من خطط ومنهجيات في تنوع الإسهامات الإيجابية للجهات الحكومية والاستفادة مما يمتاز به منسوبيها من مواهب وإمكانات وإبرازها في المناسبات والمحافل الدولية في مختلف المجالات الاجتماعية والرياضية وغيرها.

ويؤكد ذلك على سعي الأجهزة الأمنية أسوةً بكافة القطاعات الحكومية لرفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية والسباقات العالمية.

الجدير بالذكر أن المملكة ممثلةً بالاتحاد السعودي للسيارات والدارجات النارية تنظم سباقاتٍ دولية وعالمية أبرزها رالي حائل الدولي ورالي عسير الدولي استمراراً لما تحققه من نجاحات في استضافة وإقامة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية.

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