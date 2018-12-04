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شكرا لقرائتكم أسعار النفط ترتفع مجدداً مع توقع تخفيض إنتاج أوبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة مكاسب اليوم السابق وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك .
وفي الساعة 0604 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولار للبرميل، مرتفعة 48 سنتا بما يعادل 0.7 % عن أحدث إغلاق لها.
وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتاً أو 0.8 % إلى 62.20 دولار للبرميل.
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