شكرا لقرائتكم أسعار النفط ترتفع مجدداً مع توقع تخفيض إنتاج أوبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة مكاسب اليوم السابق وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك .

وفي الساعة 0604 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولار للبرميل، مرتفعة 48 سنتا بما يعادل 0.7 % عن أحدث إغلاق لها.

وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتاً أو 0.8 % إلى 62.20 دولار للبرميل.

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