شكرا لقرائتكم بالصور.. تواصل العمل بعقبة ضلع وتجاوزات تُعرِّض حياة البعض للخطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وثقت صحيفة “متابعات الخليج 365“، جهود فريق العمل المكلف بإزالة الصخور على طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير، والتي تساقطت جراء الأمطار والتقلبات الجوية.

وأوضح الفريق أن العمل متواصل ومستمر إلا أنهم يواجهون مشكلة أثناء عملهم مع بعض المواطنين الذين خاطروا بحياتهم ودخلوا منطقة العمل دون إذن؛ معرضين حياتهم للخطر أثناء عمل المعدات في أعلى الجبل وتساقط الصخور الضخمة، وهذا الأمر يعطلهم عن إنجاز العمل ويأخذ بعض الوقت أثناء مرورهم من داخل الموقع، متجاهلين توجيهات الإمارة بالأقفال والمنع من العبور خصوصاً في هذا الوقت، مع العلم أن الأمر لا يسمح لأي مواطن باستخدام طريق العقبة سواء كان في الطلوع أو النزول.

وأضافوا أنه تم استثناء المعلمين والمعلمات في أوقات حددتها إمارة المنطقة وتم التنسيق معها في تلك الأوقات.

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