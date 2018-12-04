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شكرا لقرائتكم قرقاش: محادثات السويد توفر فرصة حاسمة لنجاح الحل السياسي في #اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن عمليات إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء، برهنت مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية ودعم التحالف العربي للسلام”.
وأشار قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن “محادثات السويد ستوفر فرصة حاسمة للنجاح في حل سياسي باليمن”.
وأضاف أن “الحل السياسي المستدام بقيادة اليمن يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لدولة مستقرة ومهمة للمنطقة، أن تتعايش مع ميليشيات غير قانونية، يقدم قرار مجلس الأمن 2216 خريطة طريق قابلة للتطبيق”.
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