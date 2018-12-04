شكرا لقرائتكم رسالة مهمة من السفارة للمواطنين الراغبين بالسفر إلى أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت سفارة المملكة في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، تنويهًا للمواطنين الراغبين بالسفر إليها، بأنه ابتداء من تاريخ 2019/1/1 سيتم إيقاف إصدار تأشيرات الدخول عبر المطارات في جمهورية أوكرانيا.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي، أن إصدار كافة أنواع التأشيرات سيكون عن طريق التأشيرة الإلكترونية (E-VISA) عبر الموقع الإلكتروني.

وأشارت سفارة المملكة في أوكرانيا إلى أن مدة صلاحية التأشيرة للرحلة الواحدة حتى 30 يومًا، وقيمتها 85 دولارًا أمريكيًا.‎

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