شكرا لقرائتكم خبر العدل تدعو 896 مرشحا لاستكمال مسوغات التعيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دعت وزارة العدل 896 مرشحا على الوظائف الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق التي تقدموا عليها، وذلك لاستكمال مسوغات تعيينهم.

ورحبت وزارة العدل بجميع المرشحين لدخول موقعها على شبكة الانترنت والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم عليها من أجل استكمال مسوغات تعيينهم خلال أسبوع من تاريخ النشر، مبينة أنه من لم يراجع خلال أسبوع من تاريخه يعد ذلك عدولا منه عن التعيين.