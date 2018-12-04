شكرا لقرائتكم خبر العدل تدعو 896 مرشحا لاستكمال مسوغات التعيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
دعت وزارة العدل 896 مرشحا على الوظائف الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق التي تقدموا عليها، وذلك لاستكمال مسوغات تعيينهم.
ورحبت وزارة العدل بجميع المرشحين لدخول موقعها على شبكة الانترنت والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم عليها من أجل استكمال مسوغات تعيينهم خلال أسبوع من تاريخ النشر، مبينة أنه من لم يراجع خلال أسبوع من تاريخه يعد ذلك عدولا منه عن التعيين.
شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تدعو 896 مرشحا لاستكمال مسوغات التعيين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .