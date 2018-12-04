أطفال من ذوي القدرات يتصدرون المشاركين بصحن المطاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ريان مقلان _ مكة المكرمة

تصدر مجموعة من الأطفال ذوي القدرات الخاصة التابعين لجمعية الأطفال المعوقين، المشاركين في مبادرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حول تخصيص جزء بصحن المطاف أمس، إضافة إلى عدد من كبار السن وسط مشاركة منسوبي الرئاسة في الإدارات المعنية بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مشهور المنعمي.

وأوضح المنعمي أن المبادرة تقديرا للفئة الغالية على قلوبنا جميعا.

من جهته قال مشرف العلاقات العامة والإعلام الدكتور سالم عريجة، إن المشاركة في اليوم العالمي للإعاقة هي رسالة المملكة الإنسانية ورسالة الحرمين الشريفين العادلة.

وتخللت المبادرة زيارة مركز صفة العمرة الواقع بالدور الأرضي بتوسعة الملك فهد، والذي تقيمه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام، واستمعوا إلى شرح مفصل عن صفة العمرة كما تم توزيع بعض الكتب والمطويات التي تختص بذلك.

وفي ختام الجولة قدمت الرئاسة العامة الهدايا التذكارية لذوي القدرات الخاصة الذين قدموا شكرهم لكل من ساهم في هذه المبادرة وأبدوا إعجابهم بما قدم لهم من خدمات وتسهيلات للطواف بالكعبة المشرفة.