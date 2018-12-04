تصادم على طريق المطار بجدة يصيب 7 أشخاص

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تَلَقّت صباح اليوم، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المطار باتجاه الغرب.

وأضاف: "فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر (997) هُرعت 4 فِرَق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، والقائد الميداني فهد الطياري؛ حيث تَبَيّن وجود ثلاث حالات متوسطة الإصابة، وأربع إصابات مستقرة، ونُقلت جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة".

وأهاب "أبو زيد" بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة؛ متمنياً السلامة للجميع.

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