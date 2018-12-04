الإمارات: المحادثات اليمنية المرتقبة بالسويد "فرصة حاسمة" للسلام

محمد بن مسعود - الدمام - قرقاش: إجلاء حوثيين مصابين من صنعاء يؤكّد دعم الحكومة والتحالف للسلام

رأت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات اليمنية المرتقبة في السويد تشكل "فرصة حاسمة" للسلام في هذا البلد الذي أدخلته ميليشيات الحوثي في دوامة من الحرب الدامية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش؛ في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة للانخراط بشكل ناجح في حل سياسي في اليمن".

وأكد قرقاش؛ أن "إجلاء مقاتلين حوثيين مصابين من صنعاء يُظهر مرة أخرى دعم الحكومة اليمنية والتحالف العربي للسلام".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كانت طائرة تابعة للأمم المتحدة قد نقلت، الإثنين، زهاء 50 جريحاً من المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، من صنعاء إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وقال قرقاش؛ إن "حلاً سياسياً مستداماً بقيادة يمنية يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية"، إذ "لا يمكن أن تتعايش دولة مستقرة ومهمة للمنطقة مع ميليشيات غير قانونية. قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يقدم خريطة طريق قابلة للتطبيق".

وصدر القرار في أبريل 2015، وينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ عام 2014 وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

وفي سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف، بسبب تعنت ميليشيات الحوثي التي دأبت على المراوغة والالتفاف على تعهداتها.