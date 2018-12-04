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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن وجود 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج "تمهير"، الهادف من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين.
ودعا "هدف" الراغبات في الالتحاق بالفرص التدريبية، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: https://www.taqat.sa.
ويأتي برنامج "تمهير"؛ إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.
وتكمن أهمية "تمهير" في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات؛ بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً يقدّمها "هدف" خلال فترة التدريب، وتحمل تأميناً ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.
واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاءُ بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل؛ وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.
"هدف": 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث عبر برنامج "تمهير"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-04
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن وجود 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج "تمهير"، الهادف من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين.
ودعا "هدف" الراغبات في الالتحاق بالفرص التدريبية، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: https://www.taqat.sa.
ويأتي برنامج "تمهير"؛ إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.
وتكمن أهمية "تمهير" في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات؛ بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً يقدّمها "هدف" خلال فترة التدريب، وتحمل تأميناً ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.
واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاءُ بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل؛ وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
10:32 AM
بهدف إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن وجود 948 فرصة تدريبية على رأس العمل للإناث في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج "تمهير"، الهادف من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين.
ودعا "هدف" الراغبات في الالتحاق بالفرص التدريبية، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: https://www.taqat.sa.
ويأتي برنامج "تمهير"؛ إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.
وتكمن أهمية "تمهير" في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات؛ بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعماً للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهرياً يقدّمها "هدف" خلال فترة التدريب، وتحمل تأميناً ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.
واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاءُ بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل؛ وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.
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المصدر : الخليج 365
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