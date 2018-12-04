حالة التقلبات الجوية .. "مدني العاصمة المقدّسة" داعياً للحذر: "مستعدون"

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بالبُعد عن التمديدات الكهربائية وتجنب الأماكن المكشوفة أثناء البرق

دعت مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، اليوم، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة، وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة متضمنة هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة الرائد نايف الشريف؛ أن الحالة الجوية بناءً على ما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى حالة عدم استقرار في الطقس، وتتضمن متغيرات جوية تصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة من المتوقع أن يتأثر بها عدد من مناطق المملكة ومنها مكة المكرّمة.

وأهاب الرائد الشريف؛ بالمواطنين والمقيمين، ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافةً إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكّد المتحدث الرسمي، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجياً من الله السلامة للجميع.