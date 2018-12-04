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انت الان تتابع "الحربي" عن حالة التقلبات الجوية: المطر سيكون غزيراً بهذه المواقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توقع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة علي الحربي؛ أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ اليوم على أجواء السعودية، وتستمر حتى يوم الخميس القادم؛ نتيجة تقدم منخفض جوي عبر البحر الأبيض المتوسط.
تفصيلاً، قال "الحربي"؛ لـ "الخليج 365": يُتوقع -بأمر الله- حالة عدم استقرار جوي ابتداءً من اليوم وتستمر حتى يوم الخميس القادم، وذلك ناتج عن تقدم منخفض جوي عبر البحر الأبيض المتوسط تنبثق منه موجات علوية باردة تتقدم حتى أواسط البحر الأحمر يقابلها في السطح نشاط وتعمق لمنخفض البحر الأحمر المداري الرطب، الذي يعمل على جذب نسب عالية من بخار الماء من بحر العرب والقرن الإفريقي، وذلك عبر تيارات جنوبية وجنوبية غربية رطبة جداً، وتنتج من تلاقي محورَي المنخفض المتوسطي ومنخفض البحر الأحمر حالة عدم استقرار جوي تتسبّب في نشوء سحب مزنية ممطرة متفاوتة الغزارة على نطاقات واسعة من المملكة العربية السعودية؛ تشمل سواحل ومرتفعات منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ومناطق: تبوك والقصيم وحائل والشمالية والشمالية الشرقية وأقصى الركن الشمال الغربي من المملكة نواحي حقل وضبا".
وأشار إلى أنه حسب بيانات النماذج العددية، فإنه لا يستبعد -بأمر الله- الغزارة على أجزاءٍ من سواحل المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ومرتفعاتهما ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى مساء الأربعاء، وكذلك أجزاء من الشمالية وحائل وغرب وشمال غرب القصيم، سائلاً -الله العلي القدير- أن يجعلها أمطار خير وبركة.
"الحربي" عن حالة التقلبات الجوية: المطر سيكون غزيراً بهذه المواقععبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-12-04
توقع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة علي الحربي؛ أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ اليوم على أجواء السعودية، وتستمر حتى يوم الخميس القادم؛ نتيجة تقدم منخفض جوي عبر البحر الأبيض المتوسط.
تفصيلاً، قال "الحربي"؛ لـ "الخليج 365": يُتوقع -بأمر الله- حالة عدم استقرار جوي ابتداءً من اليوم وتستمر حتى يوم الخميس القادم، وذلك ناتج عن تقدم منخفض جوي عبر البحر الأبيض المتوسط تنبثق منه موجات علوية باردة تتقدم حتى أواسط البحر الأحمر يقابلها في السطح نشاط وتعمق لمنخفض البحر الأحمر المداري الرطب، الذي يعمل على جذب نسب عالية من بخار الماء من بحر العرب والقرن الإفريقي، وذلك عبر تيارات جنوبية وجنوبية غربية رطبة جداً، وتنتج من تلاقي محورَي المنخفض المتوسطي ومنخفض البحر الأحمر حالة عدم استقرار جوي تتسبّب في نشوء سحب مزنية ممطرة متفاوتة الغزارة على نطاقات واسعة من المملكة العربية السعودية؛ تشمل سواحل ومرتفعات منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ومناطق: تبوك والقصيم وحائل والشمالية والشمالية الشرقية وأقصى الركن الشمال الغربي من المملكة نواحي حقل وضبا".
وأشار إلى أنه حسب بيانات النماذج العددية، فإنه لا يستبعد -بأمر الله- الغزارة على أجزاءٍ من سواحل المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ومرتفعاتهما ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى مساء الأربعاء، وكذلك أجزاء من الشمالية وحائل وغرب وشمال غرب القصيم، سائلاً -الله العلي القدير- أن يجعلها أمطار خير وبركة.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
10:19 AM
ناتجة عن تقدم منخفض جوي عبر البحر المتوسط تنبثق منه موجات باردة
توقع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة علي الحربي؛ أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ اليوم على أجواء السعودية، وتستمر حتى يوم الخميس القادم؛ نتيجة تقدم منخفض جوي عبر البحر الأبيض المتوسط.
تفصيلاً، قال "الحربي"؛ لـ "الخليج 365": يُتوقع -بأمر الله- حالة عدم استقرار جوي ابتداءً من اليوم وتستمر حتى يوم الخميس القادم، وذلك ناتج عن تقدم منخفض جوي عبر البحر الأبيض المتوسط تنبثق منه موجات علوية باردة تتقدم حتى أواسط البحر الأحمر يقابلها في السطح نشاط وتعمق لمنخفض البحر الأحمر المداري الرطب، الذي يعمل على جذب نسب عالية من بخار الماء من بحر العرب والقرن الإفريقي، وذلك عبر تيارات جنوبية وجنوبية غربية رطبة جداً، وتنتج من تلاقي محورَي المنخفض المتوسطي ومنخفض البحر الأحمر حالة عدم استقرار جوي تتسبّب في نشوء سحب مزنية ممطرة متفاوتة الغزارة على نطاقات واسعة من المملكة العربية السعودية؛ تشمل سواحل ومرتفعات منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ومناطق: تبوك والقصيم وحائل والشمالية والشمالية الشرقية وأقصى الركن الشمال الغربي من المملكة نواحي حقل وضبا".
وأشار إلى أنه حسب بيانات النماذج العددية، فإنه لا يستبعد -بأمر الله- الغزارة على أجزاءٍ من سواحل المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ومرتفعاتهما ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى مساء الأربعاء، وكذلك أجزاء من الشمالية وحائل وغرب وشمال غرب القصيم، سائلاً -الله العلي القدير- أن يجعلها أمطار خير وبركة.
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المصدر : الخليج 365
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