الأمن العام يعتمد فريقاً لسباقات السيارات والدراجات النارية

محمد بن مسعود - الدمام - سعياً لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة (٢٠٣٠) وما تتضمنه من خطط ومنهجيات في تنوع الإسهامات الإيجابية للجهات الحكومية والاستفادة مما يمتاز به منسوبوها من مواهب وإمكانات، وإبرازها في المناسبات والمحافل الدولية في مختلف المجالات الاجتماعية والرياضيه وغيرها.

فقد صدرت موافقة مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني بإنشاء فريق للأمن العام لسباقات السيارات والدراجات النارية للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

وذلك بإشراف مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء/ محمد بن حسين الشريف، ويمثله نخبة من مسنوبي الأمن العام من المحترفين والهواة في هذا المجال، بقيادة بطل الراليات السعودي للعام ٢٠١٨م بفئة (T3) المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري.

ويأتي ذلك تأكيداً على سعي الأجهزة الأمنية أسوةً بكل القطاعات الحكومية لرفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية والسباقات العالمية.

الجدير بالذكر أن المملكة -ممثلةً في الاتحاد السعودي للسيارات والدارجات النارية- تنظم سباقات دولية وعالمية أبرزها رالي حائل الدولي ورالي عسير الدولي؛ استمراراً لما تحققه من نجاحات في استضافة وإقامة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية.