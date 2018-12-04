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محمد بن مسعود - الدمام - اضطراب شرق المتوسط أدى إلى بطء تدفق الهواء البارد أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن الأجواء تشهد بداية تراكم سحابي رعدي ممطر على الغربية وسواحلها. وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله هناك استمرارية لتلاشي وتكون اضطراب شرق المتوسط أدى لبطء حركة تدفق الهواء البارد، وبداية سرعة تكوّن تراكم سحابي رعدي ممطر على الغربية وسواحلها الشمالية؛ يمتد تدريجياً حتى الوسطى، خاصة شمالها، والسيل وانعدام الرؤية واردان.. والطقس غائم على المصايف الجنوبية الغربية مع خلايا ممطرة.. والله أعلم.

كراني يتوقع تراكماً سحابياً رعدياً ممطراً يمتد للوسطى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04 أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن الأجواء تشهد بداية تراكم سحابي رعدي ممطر على الغربية وسواحلها. وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله هناك استمرارية لتلاشي وتكون اضطراب شرق المتوسط أدى لبطء حركة تدفق الهواء البارد، وبداية سرعة تكوّن تراكم سحابي رعدي ممطر على الغربية وسواحلها الشمالية؛ يمتد تدريجياً حتى الوسطى، خاصة شمالها، والسيل وانعدام الرؤية واردان.. والطقس غائم على المصايف الجنوبية الغربية مع خلايا ممطرة.. والله أعلم. 04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440 10:17 AM اضطراب شرق المتوسط أدى إلى بطء تدفق الهواء البارد اضطراب شرق المتوسط أدى إلى بطء تدفق الهواء البارد أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن الأجواء تشهد بداية تراكم سحابي رعدي ممطر على الغربية وسواحلها. وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله هناك استمرارية لتلاشي وتكون اضطراب شرق المتوسط أدى لبطء حركة تدفق الهواء البارد، وبداية سرعة تكوّن تراكم سحابي رعدي ممطر على الغربية وسواحلها الشمالية؛ يمتد تدريجياً حتى الوسطى، خاصة شمالها، والسيل وانعدام الرؤية واردان.. والطقس غائم على المصايف الجنوبية الغربية مع خلايا ممطرة.. والله أعلم.

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المصدر : الخليج 365