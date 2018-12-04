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انت الان تتابع مفاجأة مذهلة تنتظر مستخدمي "سكايب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كشفت تقارير إخبارية طرحَ شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق التراسل الخاص بها "سكايب"، يحمل ميزة يمكن وصفها بأنها ستكون "مفاجأة مذهلة" لعدد كبير من المستخدمين.
ونشر موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص تقريراً يشير فيه إلى إضافة "سكايب"، تقنية إضافة "النصوص" المكتوبة على مكالمات الفيديو.
وسيكون ذلك التحديث مثالياً لمن يعانون من ضعف السمع، أو يواجهون مشاكل في استقبال الصوت بسبب ضعف خدمات الإنترنت.
وتتميز تلك الميزة الجديدة بأنها تعمل وفق تقنيات "الذكاء الصناعي"؛ أي أن المستخدم بمجرد أن يتحدث، سيترجم البرنامج كلامه مكتوباً على الدردشة المرئية، بجانب نقل الصوت أيضاً.
وأطلقت "مايكروسوفت" تلك التقنية، أمس الاثنين، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ووعدت الشركة الأمريكية بأن توفر تلك الخدمة في وقت لاحق، مرفقة بترجمة للكلام، إذا ما كان الشخص يتحدث بلغة مختلفة عن اللغة الخاصة بالمتحدث معه.
مفاجأة مذهلة تنتظر مستخدمي "سكايب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
كشفت تقارير إخبارية طرحَ شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق التراسل الخاص بها "سكايب"، يحمل ميزة يمكن وصفها بأنها ستكون "مفاجأة مذهلة" لعدد كبير من المستخدمين.
ونشر موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص تقريراً يشير فيه إلى إضافة "سكايب"، تقنية إضافة "النصوص" المكتوبة على مكالمات الفيديو.
وسيكون ذلك التحديث مثالياً لمن يعانون من ضعف السمع، أو يواجهون مشاكل في استقبال الصوت بسبب ضعف خدمات الإنترنت.
وتتميز تلك الميزة الجديدة بأنها تعمل وفق تقنيات "الذكاء الصناعي"؛ أي أن المستخدم بمجرد أن يتحدث، سيترجم البرنامج كلامه مكتوباً على الدردشة المرئية، بجانب نقل الصوت أيضاً.
وأطلقت "مايكروسوفت" تلك التقنية، أمس الاثنين، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ووعدت الشركة الأمريكية بأن توفر تلك الخدمة في وقت لاحق، مرفقة بترجمة للكلام، إذا ما كان الشخص يتحدث بلغة مختلفة عن اللغة الخاصة بالمتحدث معه.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
10:35 AM
التحديث يعمل وفق تقنيات "الذكاء الصناعي"
كشفت تقارير إخبارية طرحَ شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق التراسل الخاص بها "سكايب"، يحمل ميزة يمكن وصفها بأنها ستكون "مفاجأة مذهلة" لعدد كبير من المستخدمين.
ونشر موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص تقريراً يشير فيه إلى إضافة "سكايب"، تقنية إضافة "النصوص" المكتوبة على مكالمات الفيديو.
وسيكون ذلك التحديث مثالياً لمن يعانون من ضعف السمع، أو يواجهون مشاكل في استقبال الصوت بسبب ضعف خدمات الإنترنت.
وتتميز تلك الميزة الجديدة بأنها تعمل وفق تقنيات "الذكاء الصناعي"؛ أي أن المستخدم بمجرد أن يتحدث، سيترجم البرنامج كلامه مكتوباً على الدردشة المرئية، بجانب نقل الصوت أيضاً.
وأطلقت "مايكروسوفت" تلك التقنية، أمس الاثنين، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ووعدت الشركة الأمريكية بأن توفر تلك الخدمة في وقت لاحق، مرفقة بترجمة للكلام، إذا ما كان الشخص يتحدث بلغة مختلفة عن اللغة الخاصة بالمتحدث معه.
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المصدر : الخليج 365
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