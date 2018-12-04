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محمد بن مسعود - الدمام - وسط توقعات بتخفيض "أوبك" للمعروض ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة مكاسب اليوم السابق، وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك. وفي الساعة 6:04 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولاراً للبرميل، مرتفعة 48 سنتاً بما يعادل 0.7% عن أحدث إغلاق لها. وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتاً أو 0.8% إلى 62.20 دولاراً للبرميل.

أسعار النفط تواصل مكاسبها وترتفع مجدداً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04 ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة مكاسب اليوم السابق، وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك. وفي الساعة 6:04 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولاراً للبرميل، مرتفعة 48 سنتاً بما يعادل 0.7% عن أحدث إغلاق لها. وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتاً أو 0.8% إلى 62.20 دولاراً للبرميل. 04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440 10:00 AM وسط توقعات بتخفيض "أوبك" للمعروض وسط توقعات بتخفيض "أوبك" للمعروض ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة مكاسب اليوم السابق، وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك. وفي الساعة 6:04 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولاراً للبرميل، مرتفعة 48 سنتاً بما يعادل 0.7% عن أحدث إغلاق لها. وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتاً أو 0.8% إلى 62.20 دولاراً للبرميل.

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المصدر : الخليج 365