أسعار النفط تواصل مكاسبها وترتفع مجدداً

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة مكاسب اليوم السابق، وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك.
وفي الساعة 6:04 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولاراً للبرميل، مرتفعة 48 سنتاً بما يعادل 0.7% عن أحدث إغلاق لها.
وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتاً أو 0.8% إلى 62.20 دولاراً للبرميل.
أسعار النفط تواصل مكاسبها وترتفع مجدداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة مكاسب اليوم السابق، وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك.
وفي الساعة 6:04 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولاراً للبرميل، مرتفعة 48 سنتاً بما يعادل 0.7% عن أحدث إغلاق لها.
وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتاً أو 0.8% إلى 62.20 دولاراً للبرميل.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
10:00 AM
وسط توقعات بتخفيض "أوبك" للمعروض
ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة مكاسب اليوم السابق، وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك.
وفي الساعة 6:04 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولاراً للبرميل، مرتفعة 48 سنتاً بما يعادل 0.7% عن أحدث إغلاق لها.
وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتاً أو 0.8% إلى 62.20 دولاراً للبرميل.
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المصدر : الخليج 365
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