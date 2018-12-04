السعودية اليوم / هيئة الرياضة والتدريب التقني تنظمان فعاليات "نعيش بوعي"

عام / هيئة الرياضة والتدريب التقني تنظمان فعاليات "نعيش بوعي"
الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واس
تنظم الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فعاليات "نعيش بوعي"، خلال الفترة من 6 – 8 ديسمبر الجاري، وذلك بنادي المؤسسة العامة للتدريب بالرياض.
وأكد مدير عام النادي الرياضي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إبراهيم الغفيلي، أهمية الوعي لما له من دور أساسي في إدراك الفرد بالمسؤولية تجاه المجتمع، وإيجاد مجتمع واعي بأهمية الرياضة وسلامة البيئة، والمساهمة في توضيح أن لكل مرحلة عمرية تكوين يختلف عن المراحل السابقة من الناحية الغذائية والجسدية وتفعيل مبدأ الممارسة اليومية للرياضة وتعزيز دور البيئة في كونها جزء لا يتجزأ من حياة الفرد والمجتمع، مبيناً أن الفعاليات تتنوع ما بين بيئية ورياضية وفنية وصحية.
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