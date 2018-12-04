السعودية اليوم / وزير الصحة يرعى ملتقى التطوع الصحي

الرياض 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسيرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غداً في الرياض، فعاليات "ملتقى التطوع الصحي"، الذي تنظمه وزارة الصحة تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع 2018.وتهدف الفعاليات إلى تنفيذ 90 ألف ساعة تطوعية في اليوم العالمي للتطوع من خلال تفعيل 50 من المنشآت الصحية و 30 ألف متطوع و 3000 مبادرة صحية تطوعية، كما سيكرم معاليه عدد من المتطوعين المميزين في المجال الصحي.مما يذكر أن الصحة وتماشياً مع رؤية 2030 فقد تبنت تنفيذ حملة "تطوعي صحة" على مستوى جميع منشآتها الصحية، بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها، من خلال قيام المديريات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية بتنفيذ مبادرات تطوعية في اليوم العالمي للتطوع يشترك فيها قيادات المنشأة والعاملين فيها، كما تم وضع معايير معينة للمبادرات التطوعية.// انتهى //10:36ت م0031