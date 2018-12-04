السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية

إسلام آباد 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 04 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي قال إنه لا يستبعد انعقاد انتخابات مبكرة في باكستان، وإجراءات تغييرات جذرية في مجلس وزرائه.واهتمت بالرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يطلب فيها مساعدة باكستان في دعم علمية السلام الأفغانية.كما اهتمت بترحيب باكستان بالموقف الأمريكي حول التسوية السياسية لإنهاء الحرب في أفغانستان.وأشارت إلى نفي مكتب رئيس الوزراء الباكستاني للشائعات التي تحدثت عن إقالة وزير المالية أسد عمر من منصبه بسبب فشله في احتواء الأزمة الاقتصادية.وعرجت على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتعزيز الإجراءات القانونية والتشريعية لمكافحة نشاط غسيل الأموال.وأخبرت عن استمرار تراجع مؤشرات الأسهم الباكستانية مع تراجع سعر الروبية الباكستانية بسبب تراجع ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد الباكستاني.أفغانياً تناقلت صحف باكستان موقف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الذي عبر عن قناعته بأن بقاء الحلف في أفغانستان يهدف بشكل رئيسي إلى حماية أمن وسلامة الحلفاء ومواطني الدول الأعضاء في حلف الناتو.// انتهى //10:32ت م0030